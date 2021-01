Officielt: Restriktioner forlænges

På et pressemøde i Statsministeriet siger Mette Frederiksen, at de nuværende restriktioner forlænges til og med 28. februar.

Hun fortæller dog også, at man håber, at elever fra 0.-4. klasse kan komme i skole inden 28. februar, men præcis hvornår vides endnu ikke.

– Det er vores forhåbning, at de mindste skoleelever kan starte i skole inden 28. februar. Statens Serum Institut er i gang med at regne på det, og vi forventer at melde ud om skolestart for 0. til 4. klasse i starten af næste uge, siger hun.

De små først - nattelivet sidst

Vi har set i andre lande, at den nye mutation kan bringe smitten ud af kontrol, og derfor kan Danmark ikke åbnes nu, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

– Selv når vi får vaccineret flere, må vi gå forsigtigt frem. Derfor må I heller ikke forvente en genåbning som i foråret. Det gik bedre og hurtigere end forventet.

– Vi kan altid håbe, at vi bliver positivt overraskede, men det er rettidigt omhu, at vi forbereder os på, at restriktionerne kan lempes langsomt.

Mette Frederiksen fortæller, at man vil prioritere, at de mindste børn kan komme i skole først. Desuden siger hun, at nattelivet er det sidste, der bør lempes.