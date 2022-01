Omikron-pres: - Ring ikke 911

Omikron har lagt San Franciscos sundhedsvæsen ned. Myndighederne har derfor været nødt til at opfordre folk til ikke at ringe 911, medmindre det er yderst nødvendigt

'Ring kun 911 eller gør brug af akutmodtagelsen i livstruende nødsituationer'.

Det måtte San Franciscos sundhedsmyndighed tweete ud lørdag 8. januar.

Ifølge The Guardian skyldes det, at Californien oplever en stor stigning af omikrontilfælde, og det har lagt et enormt pres på sundhedsvæsenet.

Omikronvarianten har ført til, at der lige nu er omkring 400 personer inden for sundhedsvæsenet, som enten er smittede eller har været i nærkontakt med en smittet, fortæller byens borgmester, London Breed.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Myndighederne opfordre til, at man lader sig vaccinere for at lette presset. Foto: Ritzau Scanpix

Slår rekord

Selvom det ser ud til, at man i mindre grad bliver alvorlig syg af den nye variant, særligt blandt vaccinerede, smitter omikronvarianten til gengæld i højere grad, hvilket har ført til, at flere af dem med essentielle jobs bliver smittede. Derfor er det californiske sundhedssystem kritisk overbelastet i disse dage.

Bare denne weekend var der mere end 300.000 nye smittetilfælde i staten, og siden starten af pandemien har der været næsten seks millioner tilfælde i Californien.

Los Angeles er den by i USA, som har oplevet flest smittetilfælde. Det store pres har ført til, at Californiens guvernør, Gavin Newsom, har været nødt til at indsætte folk fra nationalgarden for at hjælpe til med at administrere teststeder.

Opfordrer til vaccination

Selvom der er flere smittede end sidste år, er der færre indlagte på hospitalerne, færre der er alvorligt syge, og færre der har brug for at ligge på intensivafdeling. Det gælder særlig for folk, som er vaccinerede.

Derfor er myndighederne også ude at opfordre folk til at lade sig vaccinere, så man kan være med til at lette presset på sundhedsvæsenet.