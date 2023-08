Omkring 20 personer udvises fra Sverige efter festivaloptøjer

Omkring 20 personer står til udvisning fra Sverige, fordi de ifølge svensk politi deltog i de voldsomme optøjer ved en eritreisk festival i det nordlige Stockholm torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Torsdag opstod der voldsomme slagsmål mellem regimetro personer ved festivalen og moddemonstranter, som var dukket op i stort antal.

Der blev blandt andet kastet med sten og andre genstande. Billeder derfra viste også telte i flammer og brændende biler.

Fredag kan vicepolitikommissær Maria Sundström bekræfte over for TT, at omkring 20 personer er blevet anholdt og vil blive deporteret til deres respektive hjemlande.

Demonstrationen talte mere end 1000 personer fra andre lande torsdag.

Tilladelsen til at demonstrere er fredag trukket tilbage, men de svenske myndigheder har fået oplysninger om, at moddemonstranter fra Holland er på vej i bus.

Annonce:

Politiet har allerede forhindret personer indrejse i landet. Det er sket som et led i de stramninger af indrejsereglerne, der blev indført tidligere på ugen, hvor politiet fik udvidet sine beføjelser i grænseområder.

Omkring 140 personer er ifølge TT blevet tilbageholdt af politiet efter urolighederne. En af de anholdte er mistænkt for mordbrand.

Politiet er tilstede i større omfang fredag end i går, siger Daniel Wikdahl, pressetalsmand hos politiet, til Expressen.

- Vi frygter fortsat uroligheder og vil også være på stedet i dag, men med en større ressource fra starten, end vi havde i går, siger han.

På grund af urolighederne på festivalen kom 55 personer til skade i et eller andet omfang, hvor otte kom alvorligt til skade. Blandt de skadede var tre betjente, oplyser TT.

Fredag ved middagstid oplyser Region Stockholm, at 14 personer stadig er indlagt på hospitalet for deres skader.