Oplever pludseligt smitte-drop

Inden for de seneste dage er der sket et pludseligt fald af antallet af coronasmittede i Indiens to største byer

I foråret var Indien i, hvad man kan kalde for en regulær coronakrise.

Ligbrænding, manglende ilt og folk som måtte lægge sig til at dø på gaden ude foran hospitalerne. Sådan så virkeligheden ud i april og maj for mange indere.

Derfor så inderne også meget nogen skepsis på den nye omikronvariant. Men det viser sig, at den muligvis er blevet landets redning.

I følge Reuters er der nemlig sket et pludseligt fald af smittetilfælde inden for de sidste par dage. Kurven har taget et ordentlig nøk nedad i Indiens to største byer Delhi (hovedstaden) og Mumbai.

Begge byer kan berette, at mere end 80 procent af deres coronasengepladser stadig er ledige, efter omikronvarianten ledte til en stigning af smittetilfælde fra starten af året.

En mand vaccineres i Delhi 14. januar. Foto: Ritzau Scanpix

Vaccination

Eksperter mener, faldet skyldes, at der har været en del tidligere smittede og vaccination. Cirka 70 procent af Indiens befolkning er fuldt vaccinerede. Man håber, at man kan vaccinere yderligere 70 millioner teenagere i næste uge.

Ligesom i Danmark har Indien også valgt at revidere teststrategien, så det udelukkende er folk med coronasymptomer, som bør lade sig teste. Det gør man for at undgå at presse systemet for meget.

'I denne situation er det vigtigere at holde øje med indlæggelsestallet, skriver chef for de indiske sundhedsmyndigheder i Delhi, Rajob Dasgupta, til Reuters.

