Oppositionspolitiker og tidligere minister anholdt i Tunesien

Abdel Karim Harouni er tirsdag aften blevet den seneste i rækken af fremtrædende oppositionspolitikere i Tunesien, som er blevet anholdt af politiet, efter at landets præsident, Kais Saied, i de seneste år har samlet magten om sig selv.

Det oplyser hans partifæller fra partiet Ennahda.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad den tidligere transportminister er sigtet for, men han blev allerede tidligere på aftenen beordret i husarrest af de tunesiske myndigheder.

Nyheden om anholdelsen af Harouni kommer desuden samme aften, som politiet anholdt Mondher Ounissi, som er fungerende chef for Ennahda-partiet.

Ud over Harouni og Ounissi er også Ennahdas tidligere chef Rached Ghannouchi blevet anholdt af politiet i år. Han blev sigtet for at opildne til oprør mod den tunesiske stat.

Alt sammen er sket, efter at præsident Saied i sommeren 2021 satte gang i en lang række omvæltninger i Tunesiens politiske system, som blandt andet gjorde op med mange af de demokratiske fremskridt, som Tunesien gjorde efter Det Arabiske Forår.

Ennahda var dengang landets største parti, men det havde over en længere periode raget uklar med Saied, som anklagede partiet for at være skyld i Tunesiens politisk og økonomisk dårlige stand.

I juli 2021 fyrede Saied den daværende premierminister, Hichem Mechichi, og suspenderede parlamentet. Senere gav han sig selv magten til at udpege og fyre dommere, inden han i foråret 2022 endeligt gav hele parlamentet sparket.

Kais Saied har siden indført en ny forfatning i Tunesien, hvor magten i høj grad er samlet om præsidentembedet, der langt hen ad vejen kan underminere love, der ellers er vedtaget af landets parlament.

Kritikere, særligt fra Ennahda og landets fagforeninger, kalder Saieds handlinger et regulært statskup. Præsidenten forsvarer sig med, at han gør det nødvendige for at redde Tunesien ud af en politisk og økonomisk krise.