Orban om EU-anklager for homofobi: Jeg er en frihedskæmper

Ungarn er i skudlinjen på et topmøde torsdag i Bruxelles, hvor en række EU-lande kritiserer den ungarske regerings holdning til blandt andet homoseksuelle i forlængelse af vedtagelsen af en lov i landet.

Premierminister Viktor Organ mener, at det er en misforståelse:

- Jeg er en frihedskæmper. Under det kommunistiske regime blev homoseksualitet straffet, og jeg kæmpede for deres frihed og deres rettigheder, siger Orban, da han ankommer til topmødet i Bruxelles.

Loven i Ungarn handler med premierministerens ord om at give forældre mulighed for at beslutte, hvordan de vil opdrage deres børn.

Før topmødet har en lang række lande - herunder Danmark - underskrevet et brev, hvori stats- og regeringscheferne markerer, at EU er en union, hvor der er plads til alle - uanset seksualitet og kønsidentitet.

Flere end halvdelen af EU-landene har underskrevet brevet, der ikke nævner Ungarn, men som er foranlediget af den nyvedtagne lov i landet.

- Jeg forsvarer de homoseksuelles rettigheder, siger Orban.

Den ungarske lov blev vedtaget torsdag i sidste uge. Den påbyder, at film og bøger til unge kun må omhandle seksualitet som noget, der foregår mellem en mand og en kvinde.

Den forbyder også reklamer, der portrætterer homoseksualitet som en del af et normalt samfund.

Tidligere på ugen holdt EU's udenrigs- og europaministre møde i Luxembourg, hvor loven også blev debatteret.

I den forbindelse langede den ungarske udenrigsminister, Péter Szijjártó, ud efter kritikerne. Han sagde, at ikke en eneste af dem, som kritiserede loven, havde læst den.

Den handlede om at 'straffe pædofile hårdt'.

- Den er rettet imod de pædofile. Så loven gør det klart, at børn skal beskyttes. Det er derfor, at loven slår fast, at kriminelle pædofile skal straffes hårdt, sagde Szijjarto.

Diskussionerne om loven i Ungarn har fået ekstra styrke, da Tyskland og Ungarn skulle møde hinanden i en EU-fodboldkamp onsdag i denne uge.

Før kampen havde bystyret i München forsøgt at få lov til at oplyse stadion i regnbuefarver for at markere frihedsrettigheder. Det afviste fodboldforbundet i Europa.