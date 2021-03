Orbans parti forlader EU-parti efter risiko for eksklusion

Den ungarske premierminister Viktor Orbans parti, Fidesz, har forladt EU-Parlamentets største gruppe, EPP.

Det meddeler Orban onsdag i brev til partileder Manfred Weber. Et foto af brevet er delt på Twitter af en ungarsk minister.

Beslutningen om at forlade EPP følger en afstemning i EPP om ændringer af gruppens interne regler, så et helt parti vil kunne ekskluderes fra gruppen.

Disse ændringer er ifølge den ungarske regeringschef 'udemokratiske'.

- Ændringen af reglerne i EPP-gruppen er tydeligvis en fjendtlig handling mod Fidesz og vores vælgere. At begrænse vores parlamentarikeres mulighed for at udføre deres opgaver som valgte medlemmer af Europa-Parlamentet berøver de ungarske vælgere deres demokratiske rettigheder, skriver Orban i brevet.

EPP har i årevis haft en intern strid om forholdet til det ungarske parti.

Fidesz' værdier harmonerer ikke med linjen i den store borgerlige og kristendemokratiske gruppe.

Det er blandt andet det ungarske partis holdning til ytringsfrihed, medier, ngo'er og asylpolitik, som har været forskellig fra hovedlinjen i EPP.

EPP mister 12 medlemmer. Men gruppen vil stadig være den største i EU-Parlamentet. Den vil fremover have 175 medlemmer.

Socialdemokraterne er den næststørste med 145 medlemmer.

Viktor Orbán har ikke meddelt, hvor Fidesz vil placere sig i parlamentet efter at have forladt EPP.

Det danske EPP-medlem, Pernille Weiss (K), er tilfreds med de ændringer, der blev vedtaget onsdag. Dem har hun arbejdet for.

På Twitter skriver hun 'yes' og kalder det en 'kæmpe sejr', at EPP nu kan 'suspendere eller ekskludere medlemmer eller grupper'.

Også andre i EU-Parlamentet bifalder beslutningen i EPP, som førte til den hurtige reaktion fra Orban.

Lederen af den liberale gruppe Forny Europa, Dacian Ciolos, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der ikke var plads til den 'giftige populisme', som Fidesz stod for.