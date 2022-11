Et nævningeting i New York City har torsdag lokal tid fundet den Oscar-vindende filminstruktør Paul Haggis ansvarlig for en voldtægt af en kvinde i 2013.

Den 69-årige filminstruktør skal betale kvinden, Haleigh Breest, mindst 7,5 millioner dollar - cirka 56 millioner kroner - i erstatning.

Det oplyser en advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Opdateres...