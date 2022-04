OSCE: Angreb på Mariupol-hospital var russisk krigsforbrydelse

Der var tale om et russisk angreb og en krigsforbrydelse, da et børne- og barselshospital blev angrebet 9. marts i den ukrainske by Mariupol.

Det konkluderer udnævnte eksperter fra sikkerhedsorganisationen OSCE.

I en rapport onsdag siger OSCE desuden, at russiske styrker har haft et 'omfattende og systematisk mønster' om at ramme sundhedsfaciliteter i Ukraine. 52 af slagsen blev ramt frem til 22. marts, lyder det.

Rusland har tidligere afvist at stå bag angrebet mod hospitalet i Mariupol.

Tusindvis af civile menes at være blevet dræbt i havnebyen Mariupol under næsten syv ugers russisk og ødelæggende belejring.

Rusland har de seneste dage sendt tusindvis af soldater mod byen for at forberede et nyt angreb. Det siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Mariupols borgmester, Vadym Bojtjenko, siger onsdag på ukrainsk tv, at over 100.000 civile stadig afventer evakuering fra den belejrede by.

Foruden børne- og barselshospitalet i Mariupol er et teater og en kunstskole også blevet ramt - ifølge Ukraine af russiske angreb. Hundredvis af personer befandt sig i kælderen under teateret, da det blev angrebet.

Rusland begyndte sin invasion af Ukraine 24. februar.

Indledningsvist rykkede russiske styrker ind mange steder i Ukraine.

Siden har Rusland dog valgt blandt andet at rykke væk fra hovedstaden Kiev og i stedet fokusere sin militære indsats i det østlige Ukraine. Herunder den sydøstlige havneby Mariupol, der ligger ud til Det Azovske Hav.

OSCE er en forkortelse for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Det er verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika.

Rusland, Ukraine, USA og Danmark er blandt de deltagende lande.

Sikkerhedsorganisationen blev dannet i 1975. Dens aktiviteter omfatter konfliktforebyggelse, krisestyring og genopbygning.