Otte personer og gerningsmand dør i masseskyderi i Texas

En bevæbnet mand har lørdag skudt og dræbt otte personer og såret mindst syv andre i et travlt indkøbscenter nord for Dallas i den amerikanske delstat Texas.

Det oplyser det lokale politi.

Den formodede gerningsmand, som myndigheder mener handlede på egen hånd, er blevet dræbt af en politibetjent foran centeret, siger politichefen i byen Allen, Brian Harvey, på et pressemøde.

Jon Boyd, der er chef for brandvæsnet i Allen, siger på samme pressemøde, at brandvæsnet har bragt mindst ni ofre med skudsår til hospitaler i området. To af dem har mistet livet.

Medical City Healthcare, der driver 16 hospitaler i området, siger i en udtalelse, at dets traumecentre behandler otte sårede, der er mellem 5 og 61 år gamle.

Hospitalet oplyser ikke tilstanden på de sårede.

Annonce:

Luftfoto fra området viser hundredvis af mennesker, der rolig går ud af centeret efter skyderiet, mens politiet står vagt. Mange af dem har hænderne over hovedet.

Et vidne siger til tv-kanalen WFAA TV, at gerningsmanden 'gik ned af fortovet, mens han bare skød med sit våben', og at 'han bare skød over det hele for det meste'.

Der er blod på fortovet foran centeret og hvide lagener, der dækker, hvad der tilsyneladende er lig, viser tv-billeder.

Texas' guvernør, Greg Abott, kalder masseskyderiet en 'ubeskrivelig tragedie' og siger i en udtalelse, at staten er klar til at forsyne de lokale myndigheder med enhver støtte, de har brug for.

Der bor omkring 100.000 mennesker i Allen, der ligger omkring 40 kilometer nordøst for Dallas.

Masseskyderier er blevet en hverdagshændelsen i USA. I år har der indtil videre været mindst 198 af slagsen.

Det er det højeste antal på denne tid af året siden 2016 ifølge nonprofitorganisationen Gun Violence Archive.

Organisationen definerer et masseskyderi som en hændelse, hvor mindst fire personer bliver skudt eller dræbt eksklusiv gerningspersonen.