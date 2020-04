Over 10.000 coronasmittede i USA har mistet livet

Over 10.000 personer i USA smittet med coronavirus har mistet livet.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University mandag aften.

I alt er der 10.335 coronarelaterede dødsfald i landet.

USA er det tredje land i verden til at passere 10.000 dødsfald. De to andre lande er Italien og Spanien.

Italien har hidtil konstateret 16.523 coronadødsfald, mens tallet for Spanien er 13.169.

USA er det land i verden, hvor der er bekræftet klart flest smittetilfælde. 347.003 personer er bekræftet smittet.

Det er mere end Spanien og Italien tilsammen, hvor der er henholdsvis næstflest og tredjeflest smittetilfælde i verden.

De fleste af dødsfaldene i USA er registreret i delstaten New York, som kæmper med at følge med den hurtige smittespredning.

Sundhedsvæsenet er presset, og der er meldinger om mangel på værnemidler såvel som respiratorer.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har mandag valgt at forlænge nedlukningen af New York med to uger. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

New York bliver betegnet som epicentret for coronavirusset i USA.

Dødsraten i delstaten er fladet ud de seneste to døgn, men skoler og ikke-essentielle virksomheder skal efter guvernørens anvisninger forblive lukket indtil 29. april.

Ifølge Andrew Cuomo vil det være 'en fejl' at lempe restriktioner for tidligt.