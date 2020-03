Over 100 er nu døde af coronavirus i Italien

Antallet af døde af coronavirus i Italien har passeret 100 og er nu på 107. Det oplyser de italienske myndigheder til Reuters.

- Antallet af dødstilfælde er steget med 28 i de seneste 24 timer, oplyser den italienske beredskabsstyrelse.

Der er ikke mange tegn på, at antallet af smittede tager af i Italien, som er det hårdest ramte land i Europa.

Antallet af personer, som er smittet med den nye coronavirus var onsdag på 3090. Tirsdag var antallet af smittede på 2502.

Ledelsen af beredskabsstyrelsen i Rom siger, at mindst 276 er kommet sig fuldt efter at være blevet smittet med virusset.

Det er 13 dage siden, at coronavirusset blev konstateret en række steder i Norditalien. Der er i dag konstateret smitte i alle landets 20 regioner - på nær en.

De nye tal blev offentliggjort, samtidig med at den italienske regering meddelte, at alle skoler og universiteter lukkes ned for at bekæmpe udbruddet af coronavirus.

Den italienske undervisningsminister, Lucia Azzolina, siger, at alle skoler og universiteter vil være lukket frem til den 15. marts.

- Jeg håber elever og studerende kan vende tilbage til deres skoler og studier så hurtigt som muligt, siger hun.

For 10 dage siden blev skoler og universiteter lukket i de hårdest ramte områder af Norditalien. Flere byer i det nordlige område er blev sat i karantæne.

De eksisterende restriktioner, som også omfatter en karantæne af 11 byer med 50.000 mennesker i nord, har ikke dæmmet op for udbruddet.

Langt de fleste dødsfald er sket i Lombardiet - i regionen omkring Milano samt i nordlige naboområder ved Bologna og Venedig.

Regeringen meldte onsdag om det første dødsfald syd for Rom. Det skete i Puglia regionen, som omgiver byen Bari i støvlelandets hæl.

Ifølge medierapporter råder myndighederne alle at holde en afstand på tre meter til andre. Kindkys og håndtryk frarådes.