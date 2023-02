Over 30 migranter drukner ud for Italien - 40 er fundet i live

Mindst 30 migranter er omkommet under et skibsforlis ud for Calabrien i det sydlige Italien. 40 er fundet i live.

Det oplyser en talsmand for den italienske redningstjeneste.

Redningstjenesten leder søndag formiddag efter overlevende, efter at druknede migranter tidligere på dagen blev skyllet op på Steccato di Cutro-kysten. Det er et resort i Crotone-provinsen.

Vejrforholdene i området er dog vanskelige, siger talsmanden.

Flere medier skriver, at antallet af ofre kan vise sig at være langt højere. De beskriver det forliste fartøj som en fiskerbåd.

Ifølge nyhedsbureauet Ansa brød båden sammen på et oprørt hav.

Båden skal ifølge de foreløbige oplysninger havde haft migranter fra Pakistan, Iran og Afghanistan om bord.

Søndagens hændelse kommer, få dage efter at den italienske regering fik en ny lov om redning af migranter igennem i parlamentet.

Landets premierminister, Giorgia Meloni, leder af partiet Italiens Brødre, vandt sidste år valget i Italien. Her lovede hun blandt andet at dæmme op for strømmen af migranter, der ankommer til de italienske kyster.

Den nye lov tvinger redningsfartøjer til kun at iværksætte én redningsaktion ad gangen.

Ruten fra Nordafrika til Italien anses for at være den farligste overfart, for personer der vil søge asyl i Europa.

En af de seneste hændelser er fra begyndelsen af februar, hvor den italienske kystvagt fandt otte døde migranter i en båd. Der var dog 42 personer om bord, der fortsat var i live.

Den geografiske placering tæt på Nordafrika gør det attraktivt for illegale migranter at bruge det sydlige Italien som indgangsport til Europa.

Landet har derfor i en lang årrække klaget over antallet af ankomster. Italien har desuden bedt EU om hjælp til at håndtere situationen og forhindre tab af menneskeliv i Middelhavet.

Ifølge det italienske indenrigsministerium er der indtil videre kommet cirka 5000 migranter til landet i år.

I samme periode sidste år var tallet lidt over 3000.

Ifølge Den Internationale Organisation for Migration døde eller forsvandt omkring 1377 personer i forsøget på at krydse det centrale Middelhav sidste år.