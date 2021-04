Oversvømmelser i Indonesien og Østtimor dræber mindst 76

Mindst 76 mennesker har mistet livet, efter at oversvømmelser og jordskred har hærget det østlige Indonesien og nabolandet Østtimor søndag.

Det oplyser landenes beredskabsmyndigheder.

Oversvømmelserne blev udløst af voldsom regn. Det medførte kaos og ødelæggelser fra øen Flores i Indonesien og hele vejen til Østtimor, der er et lille land øst for det indonesiske øhav.

De massive mængder regn og de efterfølgende jordskred fik dæmninger til at løbe over og tusindvis af huse til at synke i jorden. Redningsarbejdere kæmper fortsat for at finde overlevende i ødelæggelserne.

- Der er 55 døde, men det antal er meget dynamisk og vil helt sikkert ændre sig, mens at omkring 42 personer stadig er savnet, siger talsmand Raditya Jati fra katastrofeberedskabet i Indonesien.

I nabolandet Østtimor er mindst 21 blevet dræbt af oversvømmelser i hovedstaden Dili, fortæller myndighederne.

- Vi søger stadig efter personer i de områder, der er ramt af naturkatastroferne, siger Jose Gusmao dos Reis Martins, der er landets minister for civilbeskyttelse.

Dødstallet og antallet af sårede kan stadig stige, advarer myndighederne.

Dødelige jordskred og oversvømmelser er almindelige i det indonesiske øhav i løbet af regntiden.

I januar dræbte oversvømmelser 40 mennesker i den indonesiske by Sumedang i det vestlige Java.

I september sidste år blev mindst 11 mennesker dræbt i jordskred på Borneo.

Landets katastrofeagentur har anslået, at 125 millioner indonesere - knap halvdelen af landets befolkning - bor i områder, hvor der er risiko for jordskred.