Oversvømmelser ødelægger op mod 1000 hjem i Nordkorea

Cirka 5000 mennesker er blevet evakueret, mens over 1000 hjem er blevet beskadiget, efter at massiv regn har ført til oversvømmelser i Nordkorea.

Det melder landets statslige tv-station KCTV.

Også store områder med landbrugsjord meldes at stå under vand.

Oversvømmelserne kommer på et kritisk tidspunkt, eftersom det nordkoreanske regime i juni indrømmede, at landet for tiden kæmper med en fødevarekrise.

Landets leder, Kim Jong-un, sagde på daværende tidspunkt, at situationen med fødevareforsyningen var 'ved at blive anspændt'.

Han bebrejdede skader fra tyfoner sidste sommer, der endnu ikke er blevet udbedret, for at være en del af forklaringen på problemet og sagde i samme ombæring, at regeringen ville indføre tiltag for at minimere skaderne fra naturkatastrofer.

Nordkoreas hensygnende landbrugssektor har længe haft problemer med at brødføde hele landet. I juni estimerede FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), at Nordkorea kommer til at mangle cirka 860.000 ton mad i år.

FAO advarede i den forbindelse om, at landets befolkning risikerer at skulle igennem en 'udmagrende periode'.

På billeder fra KCTV kan man se hjem med vand op til taget, og hvad der ligner flere beskadigede broer.

Ifølge mediet er 'hundredvis af hektar med landbrugsjord' blevet oversvømmet eller gået tabt i landets sydlige provins Hamgyong. Det skyldes blandt andet, at flere floddiger er kollapset under de store vandmasser.

Naturkatastrofer går generelt relativt hårdt ud over Nordkorea på grund af landets ringe infrastruktur. Samtidig har massiv afskovning efterladt landet sårbart over for oversvømmelser.

En række tyfoner skabte sidste sommer kaos i landet. Her blev store mængder landbrugsjord beskadiget af oversvømmelser, mens tusindvis af hjem også blev ødelagt.