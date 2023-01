Overtager posten i New Zealand

En følelsesladet Jacinda Ardern fortæller, at hun har besluttet ikke at genopstille som premierminister. Hun har ganske enkelt ikke energien til det. Ardern har været premierminister siden 2017. Hun blev især kendt for sin strategi for håndtering af coronapandemien, som det amerikanske magasin The Atlantic kaldte 'empatisk'.

Det bliver New Zealands uddannelsesminister, Chris Hipkins, der skal overtage posten som leder af Labour-partiet, når den nuværende premierminister, Jacinda Ardern træder af.

Han overtager dermed også posten som landets premierminister.

Chris Hipkins er den eneste kandidat, der stiller op til posten. Muligheden for at melde sig udløb lørdag morgen lokal tid, skriver Labour ifølge Reuters i en pressemeddelelse.

Det forventes, at hans lederskab - og dermed premierministerposten - vil blive endelig bekræftet ved en afstemning, når Labours medlemmer af parlamentet mødes søndag.

Han skal bruge to tredjedele af stemmerne for at blive valgt.

Jacinda Ardern stopper som premierminister 7. februar. Det fortalte hun torsdag.

Det gør hun efter grundigt at have overvejet og besluttet ikke at genopstille.

Ardern fortalte, at hun har brugt sommeren på at tænke over sin situation og prøvet at finde en måde at blive i jobbet.

- Man kan ikke og skal ikke gøre det, medmindre man har en fuld tank plus en smule mere i reserve for uventede udfordringer.

- Politikere er mennesker. For mig er det tid, sagde Ardern.

Den 42-årige premierminister fortalte, at beslutningen er truffet ud fra, at der følger 'et stort ansvar' med jobbet som New Zealands premierminister.

Under sin tid som premierminister har hun blandt andet ledet landet gennem coronapandemien, masseskyderiet i Christchurch og det voldsomme vulkanudbrud på White Island i 2019.

I 2017 tiltrådte den dengang 37-årige Ardern posten som premierminister som den yngste regeringsleder i verden. Hun har dermed siddet på posten i omkring fem år og seks måneder.

En tid der ifølge premierministeren 'har været den mest berigende i hendes liv'.

New Zealand går til parlamentsvalg i oktober, og det kan derfor være, at Chris Hipkins tid som premierminister ikke bliver så lang.