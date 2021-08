Pårørende til 9/11-ofre beder Biden blive væk fra mindeceremonier

Flere pårørende til ofrene for terrorangrebene mod USA den 11. september beder præsident Joe Biden om ikke at deltage i mindehøjtideligheder på 20-årsdagen i næste måned, medmindre han frigiver flere dokumenter i sagen.

Det sker i et brev til præsidenten, der er blevet underskrevet af omkring 1700 pårørende og overlevende.

I alt mistede knap 3000 mennesker livet i terrorangrebene i 2001, da flykaprere fløj passagerfly ind i World Trade Center i New York City, Pentagon lidt uden for Washington D.C, mens et fly også styrtede ned på en mark i Pennsylvania.

De pårørende opfordrer præsidenten til at blive væk, medmindre han offentliggør regeringsdokumenter, som ifølge dem viser, at saudiarabiske ledere støttede angrebene.

- 20 år senere er der simpelthen ingen grund til at holde disse oplysninger hemmelige, står der i brevet.

- Men hvis præsident Biden bryder sit løfte og står sammen med den saudiarabiske regering, vil vi være nødt til at tage offentlig afstand fra hans deltagelse i nogen former for mindehøjtideligheder for 11. september, skriver de videre.

Den saudiarabiske ambassade i Washington D.C. har ikke kommenteret sagen.

Jen Psaki, der er talskvinde for Det Hvide Hus, sagde på et pressemøde fredag, at Biden stadig forpligter sig til det løfte, han gav som præsidentkandidat.

Her lovede han, at han ville 'arbejde konstruktivt for at løse spørgsmål vedrørende tidligere administrationers statshemmelige dokumenter'.

Familiemedlemmer til ofrene har længe søgt amerikanske regeringsdokumenter, der kunne vise, hvorvidt Saudi-Arabien hjalp eller finansierede nogle af de 19 personer med forbindelse til al-Qaeda, der udførte de dødelige angreb.

15 af de 19 flykaprere var fra Saudi-Arabien.

Et amerikansk regeringsudvalg har ikke fundet noget beviser for, at Saudi-Arabien direkte finansierede al-Qaeda.

Udvalget efterlod det dog som et åbent spørgsmål, hvorvidt individuelle embedsmænd havde finansieret bevægelsen.

Saudi-Arabien er blevet sagsøgt for milliarder af familierne til omkring 2500 af de dræbte og af mere end 20.000 mennesker, der har lidt skader som følge af hændelserne 11. september.

Også flere virksomheder og forsikringsselskaber har sagsøgt landet.