Pakistan erklærer national krisetilstand

Pakistan er erklæret i national krisetilstand, efter at 33 millioner af landets indbyggere er blevet berørt af ekstremt omfattende oversvømmelser.

- Inden for det seneste døgn er mindst 34 mennesker omkommet, oplyser myndighederne fredag.

- Jeg har aldrig set så omfattende oversvømmelser forårsaget af regn, siger en landmand i Sukkur i den sydlige Sindh-provins, Rahim Brohi, som er over 80 år.

Som tusindvis af andre har han søgt op til et nødcenter på en landevej i et højere liggende område. Det er et af de få sikre steder i de endeløse landskaber, som står under vand.

I en erklæring fra premierminister Shehbaz Sharif hedder det, at 33 millioner mennesker er stærkt berørt af katastrofen, som har ødelagt næsten 220.000 hjem.

Yderligere er en halv million hjem er blevet stærkt beskadiget.

I Sindh-provinsen er over 8000 kvadratkilometer landbrugsjord oversvømmet. Det svarer til et areal på cirka samme størrelse som Sjælland, Møn og Falster sammenlagt.

Den årlige regntiden i Pakistan er livsvigtig for landbruget, men den fører også til store ødelæggelser. Landbruget er rygraden i landets økonomi.

I 2010 omkom over 2000 mennesker i regntiden, og en femtedel af landet stod under vand.

I nabolandet Afghanistan er over 180 mennesker omkommet under oversvømmelser i den seneste måned.

Pakistan er verdens sjette mest befolkede land med omkring 221 millioner indbyggere.