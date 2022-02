Pakistan lader rival levere hvede til hungrende Afghanistan

Pakistan vil tillade den mangeårige rival Indien at sende lastbiler med tonsvis af hvede gennem landet til Afghanistan, hvor der er mangel på fødevarer.

Det oplyser kilder fra Pakistans udenrigsministerium til det amerikanske nyhedsbureau AP.

Den indiske regering har tidligere meddelt, at den vil levere 50.000 ton hvede samt livsvigtig medicin til Afghanistan.

Pakistan indstillede i 2019 samhandel med Indien i kølvandet af en strid om Kashmir-området. Siden er hverken de normale diplomatiske eller handelsmæssige relationer mellem de to lande blevet genetableret.

Den særlige aftale om indisk nødhjælp til Afghanistan indebærer, at lastbiler fra Pakistan henter hveden i Indien, hvorefter lastbilerne sætter kurs mod Jalalabad i Afghanistan via Pakistan.

Siden den islamistiske Taliban-bevægelse overtog magten i Afghanistan i august er landets økonomi gået voldsomt tilbage.

For nylig appellerede FN til verdenssamfundet om en donation på op til fem milliarder dollar til den afghanske befolkning.

Ifølge FN er omkring en million i børn i landet i fare for at blive ramt af hungersnød, og 90 procent af afghanerne lever under fattigdomsgrænsen på knap to dollar om dagen.

De seneste måneder har Pakistan også sendt fødevarer og medicin til Afghanistan.

I lighed med stort set resten af verden har hverken Pakistan eller Indien anerkendt den regering, som Taliban har indsat.

Indien har ingen diplomatisk tilstedeværelse i Kabul, efter at landet evakuerede sine diplomater forud for Talibans overtagelse af magten, men den indiske regering har holdt møder med repræsentanter for Taliban i Qatar.

Før Taliban overtog magten, ydede Indien militærhjælp til Afghanistans sikkerhedsstyrker, men havde ingen soldater i landet.