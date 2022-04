Paludan varsler nye valgmøder i Sverige

Partistifter af Stram Kurs Rasmus Paludan, der forsøger at blive valgt til den svenske Riksdag senere på året, har anmeldt en ny række arrangementer i Sverige, oplyser han til Ritzau.

Dels har han planer om 1. maj blandt andet at gå 150 meter foran det svenske Socialdemokratiets 1. maj-parade med en brændende koran i en grilltang.

Dels har han anmeldt to valgmøder for Stram Kurs dagen før i Trollhätten og Örebro.

I de to anmeldelser af arrangementerne, som han betegner som valgmøder, har han anført, at Stram Kurs forventer at blive to til fem personer, som vil medbringe megafon, lightere og bøger.

Ved tidligere valgmøder for Stram Kurs har Rasmus Paludan brændt koraner af. Da han gjorde det i Sverige i påsken, udbrød der voldelige uroligheder i flere svenske byer.

Svensk politi har anslået, at svenske bander deltog i urolighederne, hvor mindst 26 betjente og 14 civile kom til skade.

Rasmus Paludan har tidligere anmeldt et lignende arrangement i den svenske by Borås. Her skred svensk politi dog ind og forhindrede Paludan i at afholde det anmeldte arrangement.

Samtidig er Paludan blevet politianmeldt for en hetz mod en befolkningsgruppe ved at brænde koraner af.

Rasmus Paludan forsøgte i 2019 at opnå valg til Folketinget. Her fik han og hans parti, Stram Kurs, for få stemmer til at blive valgt.

Partiet taler blandt andet for et videst muligt forbud mod islam under grundloven. Partiet erkender dog, at grundloven forbyder et decideret forbud mod en enkelt religion.

De svenske vælgere skal vælge medlemmerne af Riksdagen til september. Her vil Rasmus Paludan og Stram Kurs også forsøge at opnå valg.

Det er muligt, fordi Rasmus Paludan har både dansk og svensk statsborgerskab.

