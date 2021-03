Paraguays præsident fyrer alle ministre efter coronaprotester

Paraguays præsident, Mario Abdo Benítez, har bedt samtlige sine ministre om at træde tilbage. Det sker efter voldelige demonstrationer i landet som følge af regeringens håndtering af coronapandemien.

Det skriver BBC natten til søndag dansk tid.

Præsidenten siger lørdag, at han vil udpege et nyt ministerråd, der skal arbejde for at imødekomme folkets krav.

Men landets oppositionspartier kræver, at Mario Abdo Benítez træder tilbage og udskriver valg.

De beskylder ifølge BBC præsidentens højreorienterede regering for korruption og for at have fejlet under pandemien, der stadig raser i landet.

Paraguay har allerede registreret over 165.000 smittetilfælde og 3200 coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse.

På det seneste har en kraftig smittestigning fået landets sundhedssystem til at nærme sig sammenbruddets rand. Flere sundhedsarbejdere siger ifølge BBC, at hospitalerne er løbet tør for medicin til at behandle coronapatienter.

Situationen bliver ikke bedre af Paraguays langsomme vaccineudrulning. Data viser, at mindre end 0,1 procent af landets cirka syv millioner borgere er blevet vaccineret.

Derfor gik tusindvis af mennesker sent fredag lokal tid på gaden i hovedstaden Asunción og andre byer for at vise deres utilfredshed. Blandt dem var flere sundhedsarbejdere og pårørende til coronapatienter.

Flere af demonstranterne i hovedstaden stødte sammen med politi, der brugte tåregas og gummikugler for at kontrollere situationen.

Mindst 20 personer blev meldt såret, mens der også blev sat ild til flere biler og plyndret butikker midt i kaosset, skriver BBC.

Det fik samme dag Paraguays sundhedsminister, Julio Mazzoleni, til at trække sig, mens alle andre ministre nu er blevet bedt om at opgive deres poster.