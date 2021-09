Paris højner sikkerheden under retssag om blodbad i 2015

En retssag af hidtil uset omfang begynder onsdag ved en domstol i Paris.

Her er 20 mænd anklaget for at have spillet en rolle i et angreb i den franske hovedstad 13. november 2015.

Angrebet er det mest dødelige angreb i Frankrigs historie i fredstid og kostede 130 mennesker livet. Hundredvis af andre blev såret.

Bevæbnede mænd med selvmordsveste angreb seks barer og restauranter, spillestedet Bataclan og det nationale fodboldstadion og efterlod dybe spor i franskmændene.

- Den nat blev vi alle kastet ud i rædsel og hæslighed, siger Jean-Pierre Albertini, hvis 39-årige søn, Stephane, blev dræbt på Bataclan.

Retssagen vil finde sted under et enormt sikkerhedsopbud.

Omfattende kontrol

Politiet vil være i højeste alarmberedskab, og gader og stræder omkring domstolen Palais de Justice, der ligger i det centrale Paris, vil være afspærret for både biler og fodgængere.

De, der får fysisk adgang til retssagen, skal igennem en lang række kontroller, før de får lov til at komme ind i retssalen, som er specialbygget til formålet.

I løbet af den ni måneder lange retssag deltager flere end 1800 sagsøgere og 300 advokater.

Den franske justitsminister, Eric Dupond-Moretti, har tidligere beskrevet retssagen som 'et hidtil uset retligt maraton'.

Dommen ventes i slutningen af maj.

De fleste af mændene på anklagebænken risikerer fængsel på livstid, hvis de bliver dømt.

Planlagt i Syrien

Det gælder blandt andre den 31-årige Salah Abdeslam, som menes at være den eneste overlevende fra den gruppe, der udførte det koordinerede angreb i november 2015.

De andre mistænkte, hvoraf seks er anklaget in absentia, beskyldes for at have hjulpet med at anskaffe våben og biler eller planlægge angrebet.

Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tog skylden for angrebet, der menes at være planlagt i Syrien.

Anklagerne i sagen vil blandt andet have fokus på, hvordan det lykkedes gerningsmændene at komme ind i Frankrig.

Der er mistanke om, at IS-medlemmer skjulte sig blandt de store bølger af migranter, der i 2015 kom til EU.

Under retssagen ventes mange overlevende at give vidneudsagn.