Pave forbliver indlagt til observation i en uge efter operation

Selv om en operation i tyktarmen er vel overstået, kommer pave Frans ikke hjem til Vatikanet inden for de kommende dage.

Han skal blive til observation på hospitalet i Rom, Italiens hovedstad, i syv dage. Det oplyser talsmand for Vatikanet Matteo Bruni i en erklæring tirsdag.

- Denne morgen spiste han morgenmad, han læste nogle aviser og gik lidt, oplyser talsmanden.

Han tilføjer, at resultaterne af rutinemæssige tjek er, som de skal være.

Den 84-årige paven gennemgik søndag aften en tre timer lang planlagt operation i tyktarmen.

Operationen var planlagt til juli, som traditionelt er en måned, hvor han har færre forpligtelser.

De eneste offentlige forpligtelser, han har i juli, er, at han holder søndagsmesse og hilser til troende på Peterspladsen fra sit vindue i Vatikanet.

Det gjorde han også søndag, før han senere samme dag blev indlagt til operationen. Ved den lejlighed virkede han til at være ved godt helbred.

Det vides ikke, om han når hjem til Vatikanet før næste søndagsmesse. Alternativt kan han recitere fra sit vindue på hospitalet. Det gjorde tidligere pave Johannes Paul 2. flere gange.

Det er første gang, at pave Frans er indlagt, siden han blev udnævnt til den katolske kirkes overhoved i 2013.

Pave Frans siges at have et generelt godt helbred, men han har flere skavanker. Som ung fik han fjernet dele af den ene lunge. Derfor har han nogle gange svært ved at få vejret.

Han lider også af iskiassmerter, som nogle gange gør, at han har ondt i ryg og ben. Derfor har han indimellem besvær med at gå. Han modtager med jævne mellemrum behandlinger for lidelsen.

Lidelsen medførte, at han tidligere på året gik glip af flere planlagte begivenheder.