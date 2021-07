Pave Frans er blevet opereret

Pave Frans har det godt efter en veloverstået operation i tyktarmen. Det melder Vatikanet natten til mandag.

Paven blev søndag indlagt på et hospital i Rom, Italiens hovedstad, for at gennemgå den planlagte operation.

Det fremgår ikke, hvor længe operationen tog, eller hvor længe paven forventes at være indlagt efter operationen.

Det er første gang, at 84-årige pave Frans er indlagt, siden han udnævnt til den katolske kirkes overhoved i 2013.

Tidligere søndag hilste paven som sædvanligt til troende på Peterspladsen fra sit vindue i Vatikanet. Her virkede han til at være ved godt helbred.

Her meddelte han også, at han har planlagt ture til Slovakiet og Ungarn i september.

Pave Frans siges at have et generelt godt helbred, men han har flere skavanker. Som ung fik han fjernet dele af den ene lunge. Derfor har han nogle gange svært ved at få vejret.

Han lider også af iskias, som nogle gange giver ham smerter i ryg og ben. Derfor har han indimellem besvær med at gå. Han modtager med jævne mellemrum behandlinger for lidelsen.

Lidelsen medførte, at han tidligere på året gik glip af flere planlagte begivenheder.