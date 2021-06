Penge fra USA og EU skal mindske migrantkrise i Mexico

USA, EU og Spanien har lovet at bidrage med over 85 millioner dollar (over 519 millioner kroner) til Mexico og andre centralamerikanske lande for at forbedre leveforholdene i deres samfund, så færre vælger at blive migranter og rejse mod den amerikanske grænse.

USA har lovet omkring 348 millioner kroner ud over et bidrag på op mod to milliarder kroner i humanitær støtte til regionen.

Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, har på sin første udlandsrejse efter sin indsættelse været på rundrejse i regionen for at understrege, at Biden-administrationen er optaget af at reducere antallet af papirløse, som indvandrer til USA fra Mexico, Guatemala og andre mellemamerikanske lande.

- Det er de færreste, som ønsker at forlade det sted, hvor de er vokset op og lægge deres nærmeste og det folk, som de deler sprog og kultur med, bag sig. Men de gør det ofte, fordi de flygter fra farer, eller fordi de slet og ret ikke kan brødføde sig selv og deres familie ved at blive, hvor de er, sagde hun under sit besøg i Guatemala tidligere på ugen.

Her advarede hun også potentielle migranter om, at de vil komme til lukkede grænser i USA.

Harris lagde op til, at USA og Guatemala skal samarbejde for at finde løsninger på dybe og langvarige problemer.

Guatemalas præsident, Alejandro Giammattei, sagde, at hans land vil samarbejde med USA for at skabe forbedringer, så 'unge mennesker kan finde håb, som de ikke her i dag'.

Der er nu blevet oprettet fælles arbejdsgrupper, der skal modarbejde menneskesmugling og menneskehandel, og der er oprettet et program, som skal forberede kvinders rettigheder i landet. Desuden skal en særlig amerikansk gruppe hjælpe myndighederne i Centralamerika med at bekæmpe korruption.

USA's indenrigsministerium arbejder samtidig intenst på at genforene familier, som blev opsplittet under Trump-administrationen.

En arbejdsgruppe har identificeret 3913 børn, som blev skilt fra deres familier på grænsen mellem USA og Mexico i perioden fra 1. juli 2017 til 20. januar 2021.

Der er stadig 2127 sager, hvor det ikke er bekræftet, at børn og familier er blevet genforenet.

I april blev der pågrebet rekordmange papirløse migranter i grænseområdet - mange af dem enlige mindreårige. Næsten 180.000 mennesker blev standset. Over 80 procent af dem kom fra Mexico, Guatemala, Honduras eller El Salvador.