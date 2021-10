Perus premierminister træder tilbage efter kort tid i jobbet

Perus regeringsleder, Guido Bellido, træder tilbage, bare få måneder efter at landets nye socialistiske regering tiltrådte.

Det meddeler Perus præsident, Pedro Castillo, onsdag aften i en tv-transmitteret tale ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten oplyser ikke noget om årsagen til premierministerens beslutning, men Bellido skriver i et fratrædelsesbrev, at det er sket på Castillos 'anmodning'.

Lokale medier hævder, at den 41-årige Guido Bellido bliver efterforsket af anklagere for angiveligt at have udtrykt sympati for folk, der støttede den maoistiske oprørsbevægelse Den Lysende Sti.

Bevægelsen havde sin storhedstid i 1980'erne og 1990'erne og anses af regeringen i Peru som en terrororganisation.

Som afløser for Bellido har Castillo udpeget den 46-årige jurist Mirtha Vásquez, der tidligere har været formand for Perus kongres. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Finansmarkederne ventes torsdag at reagere på udskiftningen af Bellido, som de seneste uger åbent har talt om at nationalisere Perus naturgassektor.

Da han blev udpeget som regeringsleder i juli, faldt værdien af landets valuta af nervøsitet for, hvilken økonomisk politik han ville føre, og om den ville omfatte nationaliseringer.

Bellido er medlem af samme venstrefløjsparti som præsident Castillo, men han anses for at være mere radikal end den pragmatiske Castillo.

Inden Bellido blev udnævnt som premierminister, var han ikke særlig kendt i offentligheden eller i politiske kredse.

Det samme gjorde sig gældende for Castillo, indtil han for fire år siden førte an i en landsdækkende strejke, som tvang den daværende regering til at acceptere krav om højere lønninger.

Det slog Castillos navn fast i befolkningen, og i juni vandt han præsidentvalget knebent foran den konservative rival Keiko Fujimori.

Castillo blev indsat som statsleder 28. juli.