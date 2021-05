Polen lukker luftvej mod vest for Hviderusland

Fra midnat lukker Polen sit luftrum for fly fra hviderussiske luftfartsselskaber. Det oplyser Polens regering onsdag.

Dermed er det ved at være temmelig vanskeligt for de hviderussiske selskaber at flyve til Europa. Mod syd har et andet naboland, Ukraine, ligeledes forbudt de hviderussiske fly at bruge dets luftrum.

Og mod vest har Letland, Litauen og nu også Polen lukket luftrummet af.

Flere andre europæiske lande har også forbudt det statslige selskab Belavia at flyve hen over deres territorier.

Det resulterede onsdag i, at et hviderussisk passagerfly fra Minsk til Barcelona måtte vende om. Piloten fik fra en polsk flyveleder besked om, at flyet ikke ville få lov at flyve ind i Frankrig. Så piloten vendte om og fløj tilbage til Minsk.

En talsmand for Hvideruslands udenrigsministerium betegner det som 'luftpirateri'.

Det er et udtryk, som også er blevet brugt til at kritisere Hvideruslands stærkt omstridte handling søndag.

Her gav landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, ordre til at til at tvinge et fly fra Ryanair ned. Om bord var en kendt aktivist og kritiker, Roman Protasevitj. Han blev anholdt efter landingen i hovedstaden Minsk.

Ryanairs fly var på vej fra Grækenland til Litauen - to EU-lande. Fra EU har der lidt massiv kritik af tvangslandingen, der også har medført sanktioner og lukkede luftrum fra EU-landenes side.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se passageroptagelser fra Ryanair-flys tvangslanding i Minsk, belarus.

Lukasjenko erklærer sig uforstående over for udlandets kritik. Han hævder, at der var en bombe om bord på flyet, og siger, at han handlede på fuldkommen lovlig vis for at beskytte sit land og sit folk.

Præsidenten mener, at kritikken mod Hviderusland blot er en ny form for krigsførelse fra hans modstanderes og det internationale samfunds side.

- De er gået fra at organisere optøjer til kvælning, siger Lukasjenko onsdag i en tale i parlamentet.