Polens katolske kirke rystet af ny rapport om overgreb

Polens trængte katolske kirke afslørede mandag ifølge nyhedsbureauet AFP, at den siden 2018 har modtaget hundredvis af anmeldelser om seksuelt misbrug begået af præster mod mindreårige.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor den politisk indflydelsesrige kirke er blevet rystet af en række skandaler om forsøg på at dække over misbruget og forhindring af efterforskning.

Kirken meddelte mandag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at pave Frans har accepteret, at biskoppen af Legnica, Zbigniew Kiernikowski, går af.

Det sker, efter at Vatikanet de seneste måneder har straffet flere polske biskopper, som ikke har reageret på anmeldelser om præsters overgreb på mindreårige.

Polens katolske kirke har offentliggjort to rapporter med oplysninger om omfattende overgreb. Den seneste kom mandag, og den indeholder ifølge nyhedsbureauet Reuters anklager om, at 368 piger og drenge blev misbrugt af præster.

Der er både anklager, hvor forholdene er flere årtier gamle samt nyere forhold.

Halvdelen af de mindreårige i de 368 sager var under 15 år.

- Det er slående, at vi, siden de seneste afsløringer kom, har fået en ny bølge af sager, siger Adam Zak på et pressemøde ifølge AFP. Han er jesuiterpræst og koordinator for den polske kirkes indsats for beskyttelse af børn.

- Så der er givetvis stadig mange skjulte sager, som formentlig vil blive anmeldt, tilføjer han.

Den første rapport dækkede årene 1990-2018. Den rapporterede om overgreb mod 625 mindreårige begået af 382 præster. 42 af præsterne figurerer ifølge nyhedsbureauet AP både i den første rapport og opfølgningen.

Vatikanet efterforsker ifølge dpa også meldinger om, at den pensionerede ærkebiskop i Krakow, kardinal Stanislaw Dziwisz, har ladet overgreb og misbrug af mindreårige passere.

Før han blev ærkebiskop, arbejdede Dziwisz som personlig sekretær for den nu afdøde pave Johannes Paul 2.