Politi advarer bilister

På grund af kraftig regn løber politiet ingen risiko og beder derfor billister om at være ekstra varsomme

Lørdag aften vælter regnen ned i store dele af Danmark. Det får politiet til at advare om, at man skal være påpasselig med sin kørsel:

Så er jorden mættet af de store vandmængder i politikredsen og vandet står nogle steder højt på vejbanen. Derfor skal man køre efter forholdene, sænke farten væsentlig og være ekstra opmærksom, især nu hvor mørket falder på. Kør forsigtigt og med omtanke. God tur #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 26, 2019

Det er i Jylland, at regnen for alvor har bidt sig fast. DMI melder om fortsat regn i den del af landet, hvor man på Fyn og Sjælland mere døjer med kraftig blæst af stormstyrke. Men på et tidspunkt vender det, fortæller Anja Bodholt fra DMI til Ekstra Bladet:

- Det kommer fortsat til at regne i det midtjyske, men så bevæger det sig sydøst til resten af landet. Lige nu er der ikke så meget i det nordvestlige, men når fronten har passeret, vil man ligeledes også kunne få 15-20 mm i løbet af natten her. Op til 30 mm lokalt faktisk. Vinden kommer til at tiltage i store dele af landet, og det bliver ganske blæsende.

Ifølge Anja Bodholt er det svært at forestille sig, at jorden overhovedet kan suge mere nedbør, da der samlet set er faldet godt og vel 50 mm i løbet af dagen.