Politi advarer canadiske demonstranter: Nu bliver i fjernet

Politiet i den canadiske hovedstad, Ottawa, kommer nu med en alvorlig advarsel til demonstranter i byen: Flyt jer, inden vi fjerner jer med tvang.

Demonstranter har i mere end en uge parkeret lastbiler og andre køretøjer på strategiske steder i Ottawa for at lamme byens infrastruktur.

Fungerende politichef i byen Steve Bell siger, at politiet har bolstret dets ressourcer og klargjort planer om at rydde demonstrationer.

- Til dem, som deltager i de ulovlige demonstrationer: Hvis I ønsker at forlade dem på jeres egne præmisser, så er det nu, I skal gøre det, siger politichefen.

Lastbilchaufførerne, som demonstrerer, er utilfredse med den canadiske regerings vaccinekrav.

Kravet gælder nemlig blandt andre lastbilchauffører, som krydser grænser mellem de canadiske provinser og mellem USA og Canada.

Pat King er en af mændene bag demonstrationerne.

- Jeg går ingen vegne, siger han.

- Mine skattekroner har betalt for, at jeg kan være her.

Canadisk politi har endnu ikke været nødsaget til at fjerne demonstranter med magt, men har tyet til bødestraf ved fire grænseovergange mellem USA og Canada.

Blandt andet ved broen Ambassador Bridge gav chaufførerne anledning til stor irritation for den canadiske regering.

Med lastbiler blokerede demonstranterne grænseovergangen, som normalt faciliterer en fjerdedel af al handel mellem de to lande.

Blandt andet her formåede politiet dog at få ryddet demonstrationerne med trusler om bøde og tremmerusken.

En anden demonstrant, Chris Dacey, fortæller, at han har deltaget i demonstrationerne hver dag, siden de startede 28. januar.

Han opfordrer folk til at forholde sig i ro og stå fast.

- Selv hvis politiet eskalerer situationen, gør vi ikke.

- Vi kommer ikke til at svare igen på nogen form for aggression. Vi bliver her, indtil premierministeren (Justin Trudeau, red.) kommer og snakker med os, siger Dacey.

Omkring 400 køretøjer er parkeret uden for den canadiske parlamentsbygning.

Premierminister Justin Trudeau erklærede mandag nødretstilstand for at få lovgrundlaget på plads til at stoppe demonstrationerne.

- Blokaderne og besættelserne er ulovlige. De udgør en trussel mod vores økonomi, forholdet med vores handelspartnere og tilgængeligheden af essentielle varer som fødevarer og medicin. De udgør en trussel mod den offentlige sikkerhed, siger han torsdag.