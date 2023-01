Politi-chok i London: Vil koste mange jobbet

Hundredvis af politibetjente i London vil formentlig blive afskediget for seksuelle krænkelser eller vold i hjemmet, siger den øverste leder af Londons politi, Metropolitan Police.

- Jeg har titusindvis af fantastiske mænd og kvinder under mig, men jeg har også et par hundrede, som ikke burde være her. Det vil jeg se at få ordnet, siger politikommissær Mark Rowley.

Udtalelsen fra Mark Rowley kommer, efter at politiet i London er blevet rystet af en sag om en politibetjent, som har erkendt 49 sexkrænkelser - deriblandt 24 voldtægter - af kvinder mellem 2003 og 2020.

Londons politi og den statslige anklagemyndighed siger, at politimanden, den 48-årige David Carrick, misbrugte sin magtposition til at kontrollere og intimidere sine ofre. Han sagde til dem, at ingen ville tro på deres anklager mod en politimand i tjeneste.

Metropolitan Police, som har 43.000 ansatte, har i forvejen problemer med manglende tillid i befolkningen efter en række skandaløse sager, og det undskylder nu for ikke at have afdækket sagen om David Carrick langt tidligere.

Rowley blev for flere måneder gjort til topleder, fordi han skulle rydde op, og han siger, at der nu er efterforskninger i gang af omkring 800 politibetjente i forbindelse med cirka 1000 sager om sexkrænkelser og vold i hjemmet.

- Mange vil miste deres job i forbindelse med denne proces, siger han.

- Vi gennemgår systematisk hvert medlem af politistyrken, som på nogen måde har været involveret i sager vedrørende vold i hjemmet eller seksuel vold, pointerer han.

Afsløringer af korruption, racisme og misogyni hos politifolk fra politistyrken i London har svækket offentlighedens tillid til Metropolitan Police, som også er kendt som Scotland Yard efter navnet på dets hovedkvarter.

Londons politi har været under intens efterforskning, efter at en politimand fra korpset i marts 2021 bortførte, voldtog og dræbte en ung kvinde.

En talsmand for premierminister Rishi Sunak kalder den nye sag om David Carrick 'forfærdende', og Londons borgmester, Sadiq Khan, siger, at den rejser en række alvorlige spørgsmål.

Carrick isolerede kvinder socialt og finansielt. Han tilbageholdt dem ofte mod deres vilje og kontrollerede, hvordan de gik klædt, og hvor de sov.