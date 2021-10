Politi fængsler en omstridt tidligere leder i Georgien

Politiet i Georgien har anholdt den tidligere præsident Mikheil Saakashvili. Det oplyser landets premierminister, Irakli Garibashvili.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Jeg vil gerne oplyse vores samfund om, at Georgiens tredje præsident, den eftersøgte Mikheil Saakashvili, er blevet anholdt, lyder det fra premierministeren.

Saakashvili har i en række år boet i Ukraine og fået statsborgerskab i landet. Han er tidligere guvernør i den ukrainske havneby Odessa.

Han har i alle årene været en omstridt person i Georgien.

Ukraine har fredag aften kaldt Georgiens ambassadør i landet til en samtale i udenrigsministeriet.

Til Reuters siger en talsmand for regeringen i Kijev, at man er bekymret over fængslingen af Saakashvili og den 'tone', som anvendes fra de georgiske myndigheders side.

Saakashvili meddelte tidligere på ugen, at han agtede at flyve til Georgien forud for lørdagens lokalvalg. For at hjælpe med til at 'redde landet', sagde han.

Også selv om der var en stående ordre om at anholde ham.

Fredag meddelte han så, at han var tilbage. Han har på Facebook opfordret tilhængere til at gå på gaden og demonstrere.

- Her ser I, at jeg risikerede alt - mit liv, friheden, alt for at kunne komme her. Jeg ønsker kun én ting af jer. Gå hen og stem, siger han på en video.

Opfordringen gælder Den Forenede Nationale Bevægelse - det parti, Saakashvili selv grundlagde. Men også andre små partier, der er modstandere af det regerende Drømmeparti.

Den 53-årige politiker var med til at lede den såkaldte rosenrevolution i 2003. Den afsatte landets præsident og tidligere sovjetiske udenrigsminister Eduard Sjevardnadse.

Saakashvili er i Georgien eftersøgt for blandt andet magtmisbrug. Selv anser han anklagerne for at være politisk motiverede.