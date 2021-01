Politi finder fjerde dødsoffer i Norge

Endnu en person er lørdag aften fundet død efter onsdagens jordskred i den norske by Ask nord for Oslo.

Dermed er foreløbig fire fundet døde. Seks er fortsat savnet.

Jordskred kræver endnu et dødsoffer i Norge

Det oplyser politiets indsatsleder på et pressemøde lørdag klokken 21.

- Vi har gjort et nyt fund af en død person. Det er gjort i samme område som fund nummer tre. De er begge fragtet ud af skredområdet, siger indsatsleder Knut Hammer.

Politiet har endnu ikke oplyst noget om køn og alder på tre af de fire, der er fundet døde.

Men lørdag aften offentliggjorde politiet navnet på en 31-årig mand, der er fundet død. Hans pårørende er blevet underrettet.

Flere af dødsofrene blev fundet, efter at politiets sporhunde havde markeret området.

Redningsarbejdet ventes at fortsætte i løbet af natten. Politiet håber stadig at finde overlevende efter jordskreddet, der skete natten til onsdag.

- Naturkræfterne og tiden er ikke på vores side, sagde Ida Melbo Øystese fra norsk politi ved en pressebriefing tidligere lørdag.

Men hun tilføjede:

- Vi har set områder, hvor der kan være luftlommer, og det er der, vi prioriterer vores arbejde nu.

Indsatsleder Roy Alkvist sagde på eftermiddagens pressebriefing, at redningsarbejdet vil fortsætte i løbet af lørdagen.

- Vi arbejder fortsat intensivt videre med eventuelle markeringer, siger han.

Politiet fik første melding om jordskreddet klokken 03.59 natten til onsdag.

Politi, brandvæsen og øvrigt beredskab har siden arbejdet i døgndrift for at finde overlevende.

Situationen i området gør dog redningsarbejdet svært. Det er stadig farligt at opholde sig i skredområdet, hvor forholdene beskrives som ustabile.

Redningsmandskabet har blandt andet taget helikoptere, droner, hundepatruljer og varmesøgende kameraer i brug for at finde frem til personer, der er blevet begravet i jordskreddet.