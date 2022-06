Politi tager formodet leder af pædofiliring med bukserne nede

Som leder af en international pædofiliring er det aldrig rart at blive taget med bukserne ned. Det er dog det, som mexicansk politi mener, det har gjort, efter at det pågreb en hollandsk statsborger, som det mener, står i spidsen for netværket.

Det oplyser den mexicanske justitsminister, Ernestina Godoy, mandag lokal tid.

Manden, som kun bliver omtalt som Nelson N, blev fanget 'in flagrante delicto', som på latin svarer til det danske udtryk 'på fersk gerning', siger justitsministeren.

Ifølge ministeren kan manden stå i spidsen for et internationalt netværk af pædofile, som har været aktivt siden 1982.

Det bliver ikke beskrevet præcist, i hvilken forstand manden blev taget med bukserne nede.

Men en længere efterforskning har haft fokus på at analysere mandens bevægelsesmønstre, og hvordan han er kommet i kontakt med andre formodede pædofile.

- En diskret aktion blev gennemført, som gjorde, at manden blev taget 'in flagrante delicto' ved en station nær den centrale park Bosque de Chapultepec Park, siger Godoy.

Efter at manden blev anholdt ransagede politiet hans bopæl. Her blev der fundet fotografier med børneporno samt adskillige computere, harddiske og hukommelseskort samt to hollandske pas.

Desuden har efterforskningen ifølge politiet vist, at manden på sociale medier imellem 2014 og 2021 promoverede materiale, som kæmpede for, at det skulle være lovligt at have sex med børn.

Anklagemyndigheden oplyser, at Nelson N har været anholdt adskillige gange i Holland, men at han har været på flugt fra politiet siden februar.