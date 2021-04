Politichef erkender: Betjent brød regler under Floyd-anholdelse

Den nu afskedigede politibetjent Derek Chauvin forbrød sig mod politiets regler for magtanvendelse under en anholdelse af George Floyd i den amerikanske by Minneapolis i fjor.

Det fortalte byens politichef, Medaria Arradondo, der mandag var indkaldt som vidne i sagen mod den tidligere betjent.

Derek Chauvin er tiltalt for at have forvoldt Floyds død ved at presse et knæ mod den sorte mands hals i flere minutter, selv om Floyd var lagt i håndjern og flere gange klagede over ikke at kunne få luft.

- Det er ikke del af vores uddannelse, og det bestemt ikke del af vores etik og værdier, sagde politichefen om den hårdhændede behandling af George Floyd, som kort forinden var blevet lagt i håndjern.

Værdighed og respekt

Tilfældige personer på stedet optog hændelsen på en mobiltelefon. Optagelsen udløste globale protester mod politibrutalitet og ulighed.

Politichefen fortalte i retten, at han blev foruroliget, da han nogle timer efter anholdelsen 25. maj 2020 så videoen.

- Da hr. Floyd var holdt op med at gøre modstand, og helt sikkert da han led og forsøgte at give udtryk for det, skulle det være stoppet, siger Medaria Arradondo om den hvide betjents magtanvendelse over for den 46-årige Floyd.

Han blev i retten bedt om at læse dele af politistyrkens etiske regelsæt op og svarede:

- Det handler om at behandle mennesker med værdighed og respekt frem for alt andet.

Her ses den drabstiltalte betjent Derek Chauvin med knæet på George Floyds hals. Privatfoto/videograb

Ifølge retseksperter er det meget usædvanligt, at en politichef som vidne i en sag betegner en tidligere underordnets brug af magt som overdreven.

Den 45-årige Derek Chauvin blev sammen med tre andre betjente fyret af Arradondo dagen efter den omstridte anholdelse.

Chauvin risikerer at blive idømt 40 års fængsel, hvis han kendes skyldig i drab. Han nægter sig skyldig i anklagerne og har forklaret, at han bare gjorde, som han havde lært i sine 19 år i politiet.