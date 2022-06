Politiet har gennemsøgt bolig til pågreben mand i Oslo-skyderi

Norsk politi har gennemsøgt en bolig, der tilhører den mand, som er blevet pågrebet for et skyderi i det indre Oslo natten til lørdag.

Det skriver det norske medie NRK.

To personer er bekræftet døde efter skyderiet.

- Vi har teknikere inde hos ham, som arbejder med undersøgelser, siger Roger Hjertø, der er vagtleder hos kriminalvagten ved politiet i Oslo, til NRK.

Politiet arbejder ud fra den hypotese, at der er tale om én enkelt gerningsmand, der står bag skyderiet. Natten til lørdag tog politiet ud til adresser med relation til manden for at lede efter et muligt motiv for hændelsen.

Vagtlederen oplyser, at politiet endnu ikke har afhørt den pågrebne mand. Han blev anholdt klokken 01.19, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Manden er tidligere kendt af norsk politi. Det erfarer NRK. Han skal natten til lørdag ikke have ønsket at samarbejde med politiet.

Samme medie skriver, at 19 personer får behandling hos sundhedsvæsnet som følge af skyderiet.

Derudover lyder det, at politiet lørdag morgen undersøger en taske i nærheden af et af gerningsstederne. Ifølge vidner skulle den være blevet brugt af den pågrebne mand.

Politiet ønsker ikke at gå ud med oplysninger om mandens alder eller identitet. Der gennemføres undersøgelser på flere adresser i den norske hovedstad, fortæller indsatsleder Tore Barstad ifølge den norske avis Aftenposten.

Politiet er ved at indsamle videomateriale af skyderiet for at forsøge at fastlægge hændelsesforløbet.

Motivet til angrebet er endnu ukendt, men politiet har hidtil afvist at klassificere det som et terrorangreb. Det kan dog stadig ændre sig.

London Pub, der især har et homoseksuel klientel, er et af de gerningssteder, som politiet arbejder ved.

Skyderiet skete forud for Pride-optoget i den norske hovedstad lørdag.

– Vores tanker går til de pårørende og de sårede. Oslo Pride har nedsat et kriseberedskab og er i løbende dialog med politi og andre relevante instanser, siger Oslo Prides pressechef, Rohan Sandemo Fernando, til NRK.