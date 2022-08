Politiet indleder menneskejagt i Detroit

Politiet i den amerikanske by Detroit har indledt en menneskejagt på en mistænkt, som menes at have skudt fire tilfældige personer søndag, hvoraf tre blev dræbt.

De tre første ofre - to kvinder og en mand - blev fundet med adskillige skudsår forskellige steder i byen tidligt søndag morgen.

En fjerde person så den mistænkte mand kigge ind i biler og bad ham om at stoppe med det. Derefter affyrede den mistænkte et skud mod personen.

Skyderierne lader til at være 'meget tilfældige'. Det siger James White, der er chef for politiet i Detroit, på et pressemøde.

- Én ventede på en bus, én luftede sin hund, og én befandt sig bare på gaden, siger James White.

Politiet har ikke oplyst, hvem af de fire skudofre, der mistede livet.

I forbindelse med eftersøgningen er der offentliggjort billeder af den formodede drabsmand.

Skuddrabene i Detroit var ikke de eneste i USA i weekenden. I Houston i Texas blev tre personer dræbt. Gerningsmanden havde forinden sat ild til deres boliger.