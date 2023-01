Politiet omringer formodet massemorder ved Los Angeles

Politiet i Los Angeles har forsøgt at konfrontere den mand, som menes at have skudt og dræbt 10 personer under et masseskyderi i forbindelse med det kinesiske nytår.

Det rapporterer flere medier.

Luftbilleder viser en hvid varevogn, der bliver presset til side af to pansrede politibiler i Torrance syd for Los Angeles.

Inden har der været affyret skud.

- Det vides ikke, hvem som er i køretøjet, eller om der er tilskadekomne, skriver Los Angeles Times.

Men den hvide varevogn, mener politiet, har forbindelse til masseskyderiet.

Et stort antal politibiler holder i nærheden.

Samtidig har politiet i Los Angeles offentliggjort et billede af den formodede drabsmand.

Billeder fra overvågningskameraer har vist en asiatisk mand, der har en strikhue på hovedet og er iført briller.

Skyderiet lørdag aften i forbindelse med det kinesiske nytår skete i Monterey Park, der bebos af mange med asiatisk oprindelse.

Titusinder af mennesker havde deltaget, da gerningsmanden åbnede ild mod et dansestudio.

Skydevåbnet, som han brugte, betegnes af politiet som en meget kraftig riffel.

Øjenvidner beskrev en hvid varebil, som ifølge den lokale sherif, Robert Luna, er et køretøj af interesse.

Ud over de 10 dræbte i Monterey Park blev 10 såret.