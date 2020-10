10 minutters stor ståhej

Trump-lejren offentliggjorde søndag en række billeder af en arbejdende præsident i fin form, men ny billeddata fra AP viser, at det hele måske var iscenesat

Han lignede en mand i glimrende form, men var det hele iscenesat?

Det spørgsmål bliver lige nu diskuteret i adskillige medier i USA og resten af verden. Årsagen er billeddata fra Det Hvide Hus, som nyhedsbureauet AP netop har offentliggjort.

Her fremgår det, at billederne er taget henholdsvis klokken 17.25.59 og 17.35.40 (de tidsstempler er senere blevet justeret tre timer, så det passer med eastern time red.).

Men selv om der kun er knap 10 minutter imellem de to billeder, så har præsidenten nået at skifte tøj og bevæge sig ind i et andet lokale.

Det har fået flere iagttagere til at så tvivl om, præsidenten overhovedet arbejdede eller han blot forsøgte at fremstå som en mand i fin form trods corona-smitten.

Det tomme papir?

Men det er ikke den eneste observation, der har fået folk til at undre sig.

Det Hvide Hus-journalisten Andrew Feinberg har brugt sin zoom-knap, og det viser en interessant ting på præsidentens papir.

Efter billederne fra arbejdsværelset har Donald Trump også taget en tur i sin sorte, skudsikre bil. Det har skabt forargelse fra flere læger.

Rasende læger

Blandt dem, der kritiserer præsidenten, er doktor James Phillips, som er leder for katastrofemedicin ved George Washington University og ansat ved Walter Reed Medical Center.

'Præsidentens firehjulstrækker er ikke blot skudsikker, men også hermetisk aflukket i tilfælde af et kemisk angreb', skriver han på Twitter.

'Risikoen for at overføre covid-19 derinde er så stor, som den kan blive, bortset fra ved sundhedsmæssige indgreb. Uansvarligheden er forbløffende. Mine tanker går til Secret Service, som er tvunget til at spille med'.

Til NBC News bakkes Phillips op af blandt andre Esther Choo, som er læge og professor ved Oregon Health and Science University.

- Det gør mig rasende at se ham i nærkontakt med andre i den bil., siger Choo.