100 nye medarbejdere i Skattestyrelse skal granske skattely

Regeringen vil styrke indsatsen mod aggressiv skatteplanlægning og skatteunddragelse. Indsatsen bliver styrket med 100 nye medarbejdere hos Skattestyrelsen.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Der er eksempler på, at multinationale selskaber spekulerer i at nedbringe skattebetalingen i Danmark, og at det ikke altid sker med lige fine metoder. Derfor styrker vi nu kontrollen på området, siger skatteminister Morten Bødskov.

De 100 nye medarbejdere er en del af den politiske aftale fra foråret, hvor skattevæsenet generelt blev styrket.

Aftalen var udløst af årelange problemer med skatteinddrivelsen, der har været plaget af manglende kontrol og nedskæringer, der ikke blev opvejet af digitalisering.

For bedre at kontrollere internationale virksomheders skattebetaling bliver der oprettet et nyt center, der skal fokusere på området. Sammen med en ny analyseenhed skal det holde virksomhederne i betydeligt kortere snor.

Et af de steder, hvor der vil blive holdt øje, er på transfer pricing. Transfer pricing er, når firmaer ved interne handler flytter overskud til lande, hvor de bliver beskattet mindst muligt.

Ifølge en publikation fra Skattestyrelsen har øget fokus på netop transfer pricing siden 2010 øget selskabers skattepligtige indkomst med over 80 milliarder kroner.

Nyheden kommer samme dag, som regeringen af sine støttepartier Enhedslisten og SF er blevet kritiseret for ikke at gå langt nok, når det kommer til at definere lande - og dermed virksomheder med base i dem - som skattely.

Det sker, i forbindelse med at coronastøtte ikke kan gives til virksomheder med base i lande i skattely. Men at regeringens definition af skattely var anderledes end forventet hos Enhedslisten og SF.

- Vi synes, at regeringen sniger sig uden om aftalen, fordi den kommer rendende med en definition af skattely, der betyder, at vores gode skattekroner nu også går til virksomheder med base i skattely, har Enhedslistens skatteordfører Rune Lund tidligere sagt om