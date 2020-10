100.000 demonstranter mødt af vandkanoner

1 af 2 En kvinde holder et billede af oppositionspolitikeren Mikola Statkevitj, der er en af de mange fængslede fra Hvideruslands opposition. Søndag var over 100.000 på gaden i hovedstaden Minsk for at kræve præsident Lukasjenkos afgang og løsladelsen af politiske fanger. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix