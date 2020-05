100.000 risikerer fyring: - Et politisk drab

Christian Lund Andersen ser med stor bekymring på de kommende sommermåneder.

Indehaveren af Kongensbro Kro i Ans By nord for Silkeborg frygter at måtte udskrive fyresedler til den tid, hvis regeringen lytter til sit økonomiske ekspertråds anbefaling og udfaser lønkompensationen 8. juli.

Ekspertrådet anslår, at udfasningen resulterer i, at omkring halvdelen af de 200.000 personer, der i dag får deres løn dækket af lønkompensation, risikerer at blive fyret.

Virkelig alvorligt

Før corona-krisen hentede Christian Lund Andersen en stor del af sin omsætning i disse måneder, fordi han afholder bryllupper om sommeren.

I år har de fleste af hans kunder enten aflyst eller udskudt festen på grund af forsamlingsforbuddet.

- Det er virkelig alvorligt, siger han.

Regeringen har lagt op til en lempelse, så forsamlingsforbuddet, der i dag forbyder grupper på mere end 10 personer at samles, hæves til 30-50 personer 8. juni.

Det er ikke tilstrækkeligt, mener kroejeren.

- Hvis ikke jeg må have 90-100 personer samlet, bliver jeg ramt. Så det (fyringer, red.) frygter jeg helt sikkert, siger han.

Afhængig af støtte

Lige nu dækker staten omkring 75 procent af fire ansattes løn, samt 75 procent af hans faste udgifter.

Lønkompensationen og kompensationen af faste udgifter dækker ifølge Christian Lund Andersen blot en lille del af kroens tab.

Når han gør brættet op, tæller han mere end 600 aflysninger på værelser og 50 annulleringer eller udskydelser af selskaber, heriblandt bryllupper, siden regeringen lukkede landet.

I alt mener Christian Lund Andersen, at han har mistet omkring tre millioner i omsætning som følge af regeringens nedlukning.

Et politisk drab

Kroejeren fastslår, at regeringen som minimum bør forlænge kompensations- og støtteordningerne, da branchen stadig er underlagt restriktioner.

Han kalder udfasningen et politisk drab.

- Regeringen bliver nødt til at hjælpe os. Hele konference- og mødemarked er ødelagt af forsamlingsforbuddet. Samtidig har mange store virksomheder pålagt sig selv regler om, at medarbejderne ikke må holder møder på restauranter.

- De fri markedskræfter er sat ud af spil, siger han.