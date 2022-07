101 har fået afbrudt fængselsstraf på et år - udvist i stedet

Flere end 100 kriminelle udlændinge har det seneste år fået afbrudt deres fængselsstraf og er i stedet blevet sendt ud af Danmark.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Det skyldes den hjemrejselov, som Folketinget for et års tid siden vedtog.

Loven gør det muligt for Hjemrejsestyrelsen at afbryde straffen for en kriminel udlænding. Betingelsen er dog, at vedkommende omgående forlader Danmark.

Desuden må personen højest være idømt en ubetinget fængselsstraf på op til fire måneder.

Bestemmelsen kan også tages i brug, hvis man som udlænding er idømt en ubetinget straf for at overtræde opholds-, melde- eller underretningspligten.

Tallene glæder udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek (S).

- Udvisningsdømte udlændinge har ikke noget at gøre i Danmark. Hver eneste kriminelle, vi får hjemsendt, er en sejr. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi nu har rundet 100 straks-udsendelser, siger han i pressemeddelelsen.

Ministeren uddyber over for Avisen Danmark, at der i øjeblikket er 529 kriminelle udvisningsdømte enten i et fængsel i Danmark eller på et udrejsecenter.

Det er i det lys, at de 101 hjemsendelser er en succes, siger han til avisen. Men han kan godt forstå, hvis nogen finder det problematisk, at en dømt ikke afsoner hele sin straf.

- Jeg kan rent principielt godt forstå, at det betyder meget, at man får en grov straf, hvis man dømmes for grov kriminalitet. Særligt for dem, kriminaliteten går ud over. Men som samfund er det vigtigste, at folk, der ikke skal være her i landet, ryger ud, siger Kaare Dybvad Bek (S) til Avisen Danmark.

Hjemrejsestyrelsen må ikke afbryde udlændinges straf, hvis de er dømt for bandekriminalitet og seksualforbrydelser, eller hvis de skal vidne i en anden sag.

Loven trådte i kraft 1. juni sidste år. Siden er bestemmelsen om at afbryde straffe taget i brug 101 gange.