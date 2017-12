128 lande går imod Trump: Nu svinger han milliard-hammeren

Den amerikanske regering har netop offentliggjort en vanvittig nedskæring i FN-støtten til næste år. Det tolkes som et pres fra USA for at få sin sin vilje i Jerusalem-debatten, skriver The Guardian.

I sidste uge stemte 128 FN-lande imod Trumps forslag om at gøre Jerusalem til Israels officielle hovedstad, og det virker USA ikke synderligt tilfreds med.

Allerede før afstemning havde Donald Trump gjort det klart, at afstemningen vil have stor betydning for USA's fremtidige forhold til de lande, som går imod landet.

Det blev igen gjort klart efter afstemningen, hvor den amerikanske ambassadør for FN, Nikke Haley, mindede om, at USA er FN's største økonomiske bidrager, og at USA vil huske afstemningen, når de igen bliver bedt om at støtrte FN.

Derfor virker det som et meget klart budskab, at den amerikanske regering nu meddeler, at de vil skære over 1,8 milliarder kroner i budgettet til FN i 2018, mener The Guardian.

Slut med gavmildhed

Ifølge FN's data står USA's støtte for 22 procent af organisationens årlige drift - eller hvad der svarede til 1,2 milliarder dollars i 2017-2018.

Desuden går USA's støtte til omkring 28,5 procent af FN's omkostninger til deres fredsbevarende operationer - hvilket svarede til omkring 6,8 milliarder dollars i samme periode.

Men samme gavmildhed vil USA ikke længere stå for, skriver de i pressemeddelsen.

- Vi vil ikke længere lade de amerikanske borgeres gavmildhed blive udnyttet, oplyser den amerikanske ambassadør for FN, Nikki Haley.

Og nogenlunde det samme sagde præsidenten inden afstemningen.

- Lad dem stemme imod os. Vi vil spare en masse på det. Vi er ligeglade. Men dette er ikke som normalt, hvor de kan stemme imod os, og du alligevel vil betale dem hundrede af millioner dollars... Vi vil ikke længere lade os udnytte.

Danmark var blandt de lande, som torsdag den 21. december stemte imod Trumps Jerusalem-idé.

Derimod har Guatemala, som det første land, valgt at følge i USA's fodspor og vil placere deres ambassade i byen.