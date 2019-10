19-årig kørt ihjel: Nu er der ballade på højeste niveau

Desværre dør der hver dag hundredvis af mennesker i trafikken i hele verden, men det er alligevel sjældent, at verdens ledere går ind i konkrete sager.

Det er dog tilfældet i en helt igennem ulykkelig sag fra Storbritannien. Tirsdag blev 19-årige Harry Dunn kørt ned og dræbt på sin motorcykel i Northamptonshire.

Bag rattet i bilen sad Anne Sacoolas, der af ukendte årsager kørte i den forkerte side af vejen. Den slags er normalt strafbart, men det er ikke tilfældet for den 42-årige amerikaner. Hun er nemlig gift med en diplomat, og efter ulykken rejste hun hurtigt hjem til USA.

Alligevel ønsker Storbritannien, at hun skal udleveres fra USA og tage sin straf, og den sag er nu havnet på højeste niveau.

Ballade mellem statsledere

Boris Johnson har i kølvandet på sagen meldt følgende ud:

- Jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at bruge diplomatisk immunitet i denne slags sager, siger han om sagen og kræver Anne Sacoolas udleveret til Storbritannien.

Men den køber Donald Trump ikke.

På et pressemøde onsdag i Det Hvide Hus forsvarede den amerikanske præsident sin statsborger:

- Det var en forfærdelig ulykke. Kvinden kørte i den forkerte side af vejen, og den slags sker. Du ved, de kører i den modsatte side af vejen, og den slags sker. Det er meget forvirrende. Jeg kan ikke sige, at det aldrig er sket for mig, for det er det, sagde Donald Trump.

Spion for NSA

Anne Sacoolas er gift med Jonathan Sacoolas, hvis rolle i Storbritannien fortsat er uklar, men der er meldinger om, at han er NSA-spion. Derfor mener amerikanerne, at både han og konen er beskyttet af diplomatisk immunitet.

Det mener briterne ikke, og derfor har den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, mødtes med den amerikanske ambassadør i Storbritannien, Woody Johnson. Men efter sigende kunne de to parter ikke blive enige.

Derfor har Boris Johnson lovet Harry Dunns efterladte, at han vil tage en snak med Donald Trump om sagen, så parterne kan få det løst.