2000 biler konfiskeret: - Straffen skal være hårdere

Har du erfaringer med vanvidskørsel? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Kontakt journalisten her.

Straffen og reglerne for kørsel med sprit i blodet eller en tonstung fod på speederen blev strammet i 2021.

Her to år senere er 1902 køretøjer brugt til hensynsløs kørsel blevet beslaglagt af politiet med henblik på konfiskering, hvilket svarer til lidt mere end 18 biler om ugen.

Dog er indtrykket blandt de politiske retsordførere, Ekstra Bladet har talt med, at de nye regler har virket, men at man bør evaluere reglerne, før man kan diskutere, hvorvidt garnet skal strammes mere til.

Hos de konservative er det dog ikke til diskussion. Straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel skal straffes dobbelt så hårdt som nu, og begrebet vanvidskørsel bør udvides.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Som et baseballbat

Preben Bang Henriksen (V). Foto: Aleksander Klug

Hos Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er der glæde at spore over antallet af beslaglagte køretøjer - uanset om det er vanvidsbilistens egen eller ej.

- Det helt overordnede i den her situation er, at vi har fundet, at det var nødvendigt, at lige så vel som voldsmanden får konfiskeret sit baseballbat, ja, så skal vanvidsbilisten have konfiskeret bilen.

- Så hvis vi lige stopper op der, er det en glimrende lovgivning, og jeg kan kun hilse med glæde, at politiet har været så effektive, at de har fået fat i tæt på 2000 biler, siger han.

Han anerkender samtidig, at det kan være frustrerende for dem, der har lånt deres bil ud, hvor den så er blevet beslaglagt.

Annonce:

- Der er selvfølgelig situationer, hvor bestemmelsen rammer forkert, men vi kan ikke lave den anderledes, for så ville det blive misbrugt. Det betyder, at den, der låner sin bil ud, skal være ekstraordinært agtpågivende over for, hvem vedkommende låner bilen ud til.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tal på bordet

Henrik Rejnholt Andersen (M). Foto: Moderaterne.dk

Selvom navnet Moderaterne hørte til fiktionens verden og ikke denne, da de nye regler for vanvidskørsel trådte i kraft, mener retsordfører Henrik Rejnholt Andersen (M), at reglerne ser ud til at virke.

De beslaglagte køretøjer er på sin plads, hvilket siger noget om effekten af stramningerne, lyder det.

- Min holdning er, at man har beslaglagt køretøjer, hvor det har været nødvendigt at beslaglægge køretøjer. Man beslaglægger dem ikke bare for at gøre det.

Selvom det ser godt ud, vil han gerne have nogle tal på bordet, inden man begynder at tale om flere stramninger på området.

- Jeg mener ikke, at man skal skærpe for at skærpe. Man skal have eksperter, politi og de relevante myndigheder ind over, når man skal revurdere denne lov.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke udelukket

Peter Hummelgaard (S). Foto: Jonas Olufson

Annonce:

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet udtrykker justitsminister Peter Hummelgaard (S) begejstring for, at der på to år er beslaglagt næsten 2000 køretøjer.

Han håber, at reglerne på sigt vil have en afskrækkende effekt, før nogen kører vanvidskørsel og dermed udsætter andre for fare.

'Det er mange personer, der nu har færre muligheder for at køre vanvidskørsel på ny. Det er jeg meget tilfreds med.'

Ministeren udelukker dog ikke, at yderligere skærpelser af reglerne kan blive relevante.

'Regeringen vil fortsætte med at følge effekten af stramningerne på området for vanvidskørsel og løbende se på muligheden for at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dobbelt straf

Mai Mercado (K). Foto: Jonas Olufson

Men det er for tidligt at juble over den foreløbige indsats mod den hensynsløse kørsel, hvis man spørger retsordfører for konservative Mai Mercado.

Annonce:

- Man kan se, at strafferammerne ikke bliver brugt. Dermed synes jeg ikke, vi har nået det mål, vi havde om, at vanvidsbilisme skulle straffes hårdere.

Derfor er de konservatives forslag, at normalstraffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel skal hæves fra de omkring 3,5 år, som den er i dag, til otte år samt en eventuel udvisning af Danmark i et år.

- Det er at sende et signal om, at vi som samfund ikke vil acceptere vanvidsbilisme, og derfor skal straffen også være meget hårdere. Bliver man dømt i den her kategori, er det, fordi man har begået en lovovertrædelse, hvor man har forvoldt andre skade og bragt andres liv i fare. Det skal takseres højt.

Desuden er der et ønske om at udvide begrebet vanvidskørsel, så det også favner kørsel under påvirkning af narkotika.

- Det kunne også være andre forhold, så det vil jeg bestemt ikke afvise, at vi kan finde på at udvide.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brug strafferammerne bedre

Annonce:

Peter Kofod (DF). Foto: Jens Dresling

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, har også indtryk af, at reglerne fungerer.

- Jeg kan jo ikke entydigt sige, at det (de nye regler, red.) er en succes, men det lyder jo, som om reglerne har været i brug, og det var jo også intentionen med dem.

Han er ikke imod idéen om at kigge på yderligere skærpelser, men han synes først og fremmest, at de strafferammer, der allerede foreligger, bør bruges bedre.

- Der ligger en stor politisk opgave i at sørge for, at det kommer til at ske, i stedet for at de bare lægger noget oveni, uden at der sker noget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har rakt ud til retsordførere i alle partier, der er repræsenteret i Folketinget - med undtagelse af Socialdemokratiet, hvor justitsministeren udtaler sig i stedet. Alternativet og Enhedslisten har ikke haft mulighed for at deltage. De partier, der ikke er repræsenteret i artiklen, er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Bilister grebet i vanvidsbilisme må også vinke farvel til fede stereoanlæg, hæk-spoilere og topdyre fælge, når de afleverer nøglerne til 'det skyldige' køretøj. Her ender bilerne.