21 personer hjulpet ud af Afghanistan

Danmark har samlet evakueret 1101 personer fra Afghanistan, efter at det tirsdag lykkedes at få 21 personer over grænsen til Pakistan.

Det oplyser Udenrigsministeriet torsdag aften.

Af de 21 personer, der blev evakueret tirsdag, er 13 allerede ankommet til Danmark, hvilket skete onsdag.

De resterende otte ventes at ankomme til Danmark senere i denne uge. Med dem er i alt 1073 ud af de 1101 personer kommet til Danmark.

- Jeg er stolt og lettet over, at det er lykkedes at få godt 1100 personer ud af Afghanistan, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

- Det er, også i international målestok, en bemærkelsesværdig bedrift, som vores dygtige danske myndigheder har leveret, siger han.

Den danske evakueringsoperation og bistand til hjemrejse for tilbageværende afghanere blev afsluttet onsdag.

Her udløb fristen for, at man i henhold til særloven kunne søge om midlertidigt ophold i Danmark.

- Derfor vil myndighederne, i henhold til hvad der er politisk aftalt, ikke længere hjælpe yderligere personer ud af Afghanistan.

- Det er dog fortsat muligt for tidligere tolke og lokalansatte at søge om bistand under tolkeaftalen, skriver ministeriet.

Der befinder sig fortsat omkring 40 personer i Afghanistan. De står på den såkaldte danskerliste.

Det er personer, som enten har dansk statsborgerskab eller dansk opholdsgrundlag.

De danske myndigheder vil fortsat bistå denne gruppe med rådgivning, meddeler Udenrigsministeriet.

Det er ikke lykkedes at få seks afghanere ud af landet. Det skyldes ifølge ministeriet, at forholdene for at krydse grænsen har været 'yderst vanskelige'.

Desuden har personerne 'henvendt sig for sent med anmodning om hjælp'.

Den 25. august forlod det sidste danske fly med evakuerede Afghanistan. Dermed sluttede en ti dage lang evakueringsindsats.

Den aftalte deadline var 31. august. Her skulle alle USA's soldater og deres materiel være ude af Afghanistan. Det skete efter 20 års tilstedeværelse i landet.

Evakueringerne skete, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban i midten af august overtog kontrollen i landet.

Den 15. august trængte bevægelsen ind i præsidentpaladset. Den daværende afghanske præsident, Ashraf Ghani, oplyste, at han havde forladt landet for at 'undgå blodsudgydelser'.

Efterfølgende fik en række lande travlt med at evakuere borgere fra Kabul.