22 Venstre-medlemmer går mod Støjberg-udmelding

Venstres næstformand Inger Støjberg (V) er nu i modvind fra egne rækker, efter hun tidligere på dagen udtalte sig om sexisme-debatten i et Facebook-opslag.

'Vi deler ikke Inger Støjbergs holdning eller vurdering af sagen, og vi ser os nødsaget til at sige fra.', lyder det i et debatindlæg i Berlingske afsendt af 22 Venstre-medlemmer.

De mener, at Inger Støjbergs udtalelse er udtryk for den negligering fra ledelsesmæssig side, som debatten fremhæver som et centralt problem.

'Over gevind med al den MeToo'

Kritikken kommer, efter et Facebook-opslag tidligere på dagen, hvor Venstres næstformand kritiserede den nyligt genoptagne sexisme-debat.

Hun beskrev, at debatten var gået over gevind, og at mænd - ifølge Inger Støjberg - blev gjort til 'sexhungrende og krænkende monstre'

Inger Støjberg valgte ligesom Pia Kjærsgård (DF) tidligere gjorde i debatten at fokusere på konsekvenserne, hvis mænd ikke længere kunne give kvinder komplimenter.

En udtalelse, der rammer ved siden af målet og illustrerer det systematiske problem, hvis man spørger de 22 kritiske Venstre-folk.

'Taler til laveste fællesnævner'

I debatindlægget opfordres der til, at man i Venstre kigger indad i stedet for at nedtone debatten.

De 22 afsendere på indlægget tæller blandt andet formandskabet for Venstres Ungdom.

Derudover har et byrådsmedlem og kandidater fra Venstre underskrevet indlægget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af medunderskriverne.

En af dem fremhævede, at man som næstformand er organisatorisk leder, og at det fra den position er problematisk, hvis lederen tager afstand fra en vigtig debat og afskriver den som noget 'pjat'.

Ingen af medunderskriverne, som Ekstra Bladet har talt med ønskede at stå frem med navn og citat.