249 dages tavshed: Politikere efterlyser svar

En række sprængstofeksperter vurderer nu på baggrund af nye tv-optagelser, at sabotagen af Nord Stream 2-gasledningen med stor sandsynlighed er udført med kun få kilo sprængstof

Flere politikere ønsker nu, at der kommer mere åbenhed omkring den danske efterforskning af Nord Stream

I hele 249 dage har der været helt og aldeles radiotavshed fra Københavns Politi, regeringen og danske myndigheder, når det kommer til sabotagen af Nord Stream-gasledningerne.

Det mener flere udenrigsordførere, forsvarsordførere og medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn nu, der skal laves om på.

En af dem er Peter Skaarup (DD), der er medlem af Udenrigspolitisk Nævn.

- Det er jo en sag, der skaber utryghed. Man er jo rystet over, at nogen tilsyneladende bevidst har ødelagt gasledningerne. Især det faktum at det er foregået så tæt på Danmark, siger han til Ekstra Bladet.

- Derfor er det også rimeligt, at man løbende i forbindelse med efterforskningen fortæller, at man er godt i gang og oplyser om, hvornår man forventer at være færdige.

Annonce:

'Ingen kommentarer'

Den seneste information, som den danske offentlighed fik, var 18. oktober 2022, hvor Københavns Politi, der leder efterforskningen, i en pressemeddelelse blot kunne informere om, at der var tale om sabotage.

Siden da har svaret konsekvent været 'ingen kommentarer', når pressen har henvendt sig.

Peter Skaarup mener, at man burde skele til vores naboland, når det kommer til at informere offentligheden.

- Det ville være tillidsvækkende, at man får noget mere at vide, som man gør i Sverige. Det ville være rigtigt at gøre overfor offentligheden.

I Sverige har kammeradvokat Mats Ljungkvist løbende givet offentligheden mellemtider på efterforskningen, hvor han har fortalt, at svenskerne har en god idé om, hvad der er sket, og at efterforskningen forventes konkluderet til efteråret.

Også i Tyskland har chefanklager Peter Frank udtalt sig om sagen. I februar sagde han blandt andet, at det ikke kunne bevis, at Rusland stod bag.

Flere er enige

Christian Friis Bach (RV), der er udenrigsordfører og medlem af Udenrigspolitisk Nævn, er enig med Peter Skaarup.

Annonce:

Han bakker op om en større åbenhed i efterforskningen.

- Ligesom med de svenske og tyske myndigheder synes jeg, at offentligheden bør få indsigt i, hvor man er i processen, og hvornår man forventer at have en konklusion, siger han.

Han nærer dog stor respekt for, at der potentielt er store sikkerhedspolitiske konsekvenser forbundet med efterforskningen, der derfor skal foregå med stor fortrolighed.

Også her er Christian Friis Bach og Peter Skaarup enige.

- Man skal også have forståelse for, at der kan være ting, man ikke kan oplyse. Det er jo en sag, der angår statens og andre landes sikkerhed, så derfor skal der naturligvis holdes tæt med informationer, der er fortrolige, mens arbejdet pågår, siger Peter Skaarup.

Ved heller intet

Hvor meget de førnævnte medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn ved om sabotagens efterforskning er ikke til at sige, da store dele af udvalgsarbejdet er fortroligt.

Annonce:

Dog fortæller forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K) - der ikke sidder i førnævnte udvalg - at han som folketingsmedlem heller intet har fået at vide.

- Jeg mener, at offentligheden har krav på at få at vide, hvad undersøgelsen viser. Jeg kan ikke forstå, at det skal tage så lang tid, før man får nogle resultater, siger han.

Rasmus Jarlov mener, ligesom Peter Skaarup, at den manglende åbenhed giver grobund for gætterier og spekulationer.

- Den totale tavshed, der har været, er uhensigtsmæssig, da det giver næring til konspirationsteorier og propaganda, fordi det kan florere frit og ikke modsiges af fakta, siger han og garanterer, at han vil tage diskussionen med regeringen om, hvor meget, hvordan og hvornår de kan offentliggøre informationen.

Det bakkes op af udenrigsordfører Søren Søndergaard (EL), der heller ikke mener, at der er gjort en indsats for at belyse situationen.

- Hver eneste oplysning, de har haft, og som de ikke kan forklare tilbageholdelsen af, vil give regeringen et problem, siger han.

Ekstra Bladet har rakt ud til Københavns Politi for en kommentar på ønsket om større åbenhed i efterforskningen. Det har de dog ikke villet kommentere på - af hensyn til efterforskningen.

Hvis du dog skulle have lyst til at hjælpe Ekstra Bladets journalister med at opklare sagen, så skriv til os på eb-sikker@protonmail.com. Alle henvendelser behandles fortroligt.