24syv får ikke forlænget sendetilladelse

Radiostationen 24syv får ikke forlænget sin sendetilladelse, når den udløber i 2024.

Det fremgår af regeringens nye medieaftale, som blev offentliggjort lørdag.

Af aftalen fremgår det, at dens DAB-sendetilladelse ikke vil blive genudbudt. 24syv får i dag et årligt tilskud på 60 millioner kroner.

- Parterne er enige om, at programtilladelsen til at sende landsdækkende public service-radio i DAB-nettet ikke genudbydes, når den nuværende programtilladelse udløber 31. marts 2024, står der i aftaleteksten.

Radiostationen har tidligere heddet Radio Loud.

Stationen gik i luften for omkring to år siden, og har kæmpet med at lokke lyttere til.

Efter nyheden om Sidney Lees død delte 24syv et opslag, hvor de reklamerede for programmet 'Genialos' med Sidney Lee som medvært. Men programmet var vel det gamle Radio24syv's - eller hvad? Denne uges Q&CO gæstes af programdirektør Simon Andersen. Lyt til hele afsnittet på eb.dk/podcast 24syv, tidligere Loud, er ad flere gange blevet kritiseret for navne- og programtyveri, og så sent som denne uge måtte direktør Simon Andersen i mediepodcasten 'Q&Co' forsvare, at man i forbindelse med Sidney Lees død reklamerede for et af det originale Radio 24syv's programmer.

Kampklar

Det er en kampklar programdirektør hos 24syv, som Ekstra Bladet fanger kort efter nyheden om radiostationen får ikke forlænget sin sendetilladelse.

- Jeg havde ikke forventet, at en Socialdemokratisk Regering vil pumpe penge i andet end DR. Men jeg er sikker på, at når vi når hen i foråret 2024, vil de politikere der sidder på magten forstå, at de småpenge, der skal til for at holde os kørende til 2027, godt kan findes, lyder det fra programdirektør Simon Andersen, der henviser til, at den fm-kanal, som radio4 nu sender på - og som 24syd tidligere sendte på, skal i udbud igen i 2027.

- Du lyder fortrøstningsfuld?

- Jeg er bare endnu mere hidsig og kampklar nu. Det viser jo, at vi har en regering, som ikke tør at stille op til kritisk journalistik. Jeg er ikke engang sikker på, at DR ved, hvad de skal bruge 100 millioner til, lyder det fra Simon Andersen.